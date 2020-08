Acompanhe aqui, a partir das 15h, a entrevista de Titinho (PODEMOS), pré-candidato a prefeito de São João de Meriti, na série de lives promovida pelo jornal O DIA. Ela será conduzida pelo colunista político Sidney Rezende e pelo repórter Eric Macedo.

A entrevista poderá ser acompanhada pelo Facebook e pelo YouTube do DIA nos links: https://www.facebook.com/odiajornal/videos/625143354640625/ https://www.youtube.com/watch?v=R6uF0Ssfsbw . Você poderá participar enviando perguntas pelas redes sociais.

Antônio Carlos Cardoso Corrêa, mais conhecido como Titinho, é vereador há 5 mandatos e pré-candidato a prefeito em São João de Meriti. Sonha em acabar com a corrupção, promovendo uma gestão limpa, honesta e transparente, valorizando melhor as contribuições dos cidadãos e os cargos públicos, com foco nos funcionários de carreira.

Apesar de ser um comerciante de sucesso, sempre sentiu que algo faltava para se realizar. Assim, no ano de 2000, aos 36 anos, conseguiu se eleger para vereador, com uma expressão de votos, 3398, destacando-se como a terceira maior votação na cidade de Meriti. Em 2004, renovou seu mandato, filiado pelo partido PTB e em 2008 foi reeleito com 3874 votos, pelo PR. Neste último, conquistou a presidência da câmara por unanimidade, pela primeira vez na história de São João de Meriti.

Em 2012 foi reeleito pela quarta vez, pelo partido PMDB, e foi convidado para assumir a Secretaria de Governo. Em 2016 lançou sua candidatura a vereador em menos de 60 dias das eleições e recebeu 4.300 votos, sendo a 5ª maior votação da cidade, ficando na primeira suplência do PHS e assumindo em 2019 seu quinto mandato.