Mais de mil pessoas foram atendidas no nono Mutirão de Testes Rápidos

Após três dias de realização do nono Mutirão de Testes Rápidos, a Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, efetuou cerca de 1.100 testes no bairro Parque Araruama. Os atendimentos começaram na última segunda (17) e seguiram até ontem (19). A pasta realizou ainda a coleta de 111 exames preventivos para mulheres através do ônibus ginecológico, uma unidade de atendimento móvel da secretaria.

111 exames preventivos para mulheres foram coletados através do ônibus ginecológico, uma unidade de atendimento móvel da secretaria. - Divulgação

A recepcionista Maria Luciene, moradora da cidade há mais de 30 anos, disse que a iniciativa atendeu os moradores: “Trazer o serviço pra cá foi uma ótima ideia, do contrário eu teria que pagar e não seria barato, fiz o preventivo e o teste”. Ubiratan Santos, catador de material reciclável, ficou surpreso com a organização do mutirão: “Aqui está tudo tranquilo e rápido, achei que ia levar horas e nem levei 20 minutos, foi uma boa surpresa”.



A prefeitura segue mapeando os bairros através dos mutirões e, se necessário, outras áreas serão contempladas com a ação.