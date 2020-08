Volta às aulas: São João de Meriti ainda não tem previsão para retorno

Prefeitura de São João de Meriti informou para Odia, que ainda não há previsão de retorno às aulas, não seguindo o decreto estadual. No último dia 19, a Prefeitura do Rio divulgou o decreto do governo do estado, que autoriza a retomada de aulas nas escolas particulares para 14 de setembro e na rede de ensino estadual em 5 de outubro. Porém, ainformou para, que ainda não há previsão de retorno às aulas, não seguindo o decreto estadual.

Segundo um estudo da Fundação Perseu Abramo, o município de Meriti é o mais vulnerável do país, por sua densidade demográfica, para a propagação do vírus. Desde março, existe uma decisão judicial, provocada pelo Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (Sepe), que proíbe a abertura da rede de escolas (públicas e particulares).

Em nota, a Prefeitura de São João de Meriti informou que em 23 de julho, a Procuradoria Geral do Município enviou ao Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Meriti um pedido de reabertura das instituições particulares de ensino, mas a Justiça ainda não se manifestou.

O documento ainda afirma que todos os passos de flexibilização no município têm sido dados com acompanhamento, de perto, do Ministério Público e da Justiça.