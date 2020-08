Trio é preso acusado de roubo de água ilegal em Meriti

três homens, que não tiveram a identidade revelada, foram presos em operação da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), acusados de furto de água ilegal, crime contra o meio ambiente e contra a saúde pública na Avenida Nossa Senhora das Graças, Na manhã desta quarta-feira (26),, que não tiveram a identidade revelada, foramem operação da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), acusados deilegal, crime contra o meio ambiente e contra a saúde pública na Avenida Nossa Senhora das Graças, São João de Meriti.

Segundo informações dos agentes, o objetivo da operação era identificar e fechar uma empresa clandestina de captação de água na região. No galpão, foram encontradas 10 caixas d’água de 15 mil litros cada, além de ser constatado: a comercialização de água através de carro pipa, sem as devidas licenças, cloração da água fora das especificações e sem supervisão técnica. A extração era feita em área integrada com a rede pública da Cedae, o que é considerado crime.

A extração era feita em área integrada com a rede pública da Cedae. - Divulgação

A investigação contou com o apoio do Instituto Estadual do Ambiente, Superintendência Integrada de Combate aos Crimes Ambientais (Sicca), através da Gerência de Fiscalizações Ordinárias (Gefiso) e Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

Os suspeitos foram presos e encaminhados para a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

Leia também: DRFA prende gerente geral da favela da linha em São João de Meriti