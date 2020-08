Programa Luz Solidária ENEL oferece cursos online gratuitos para a Baixada

Programa de Formação de Agentes Culturais (PFAC), oferecido pelo Programa Luz Solidária ENEL, é um projeto idealizado pela A Dona da Casa Produções e Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social (IBISS), que traz para a 15 de Setembro. (PFAC), oferecido pelo, é um projeto idealizado pela A Dona da Casa Produções e Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social (IBISS), que traz para a Baixada Fluminense a qualificação profissional e o desenvolvimento de competências, através de expressões artísticas e suas maneiras. O projeto que está com cursos gratuitos virtuais de roteiro para artes, assessoria de imprensa e elaboração de projetos culturais, está com inscrições abertas até o dia

A coordenadora geral do curso de projetos culturais, Renata Oliveira, diz que a ideia surgiu a partir da percepção de carência destes assuntos na Baixada Fluminense. “Precisamos valorizar e apoiar os artistas da Baixada. Nossos cursos são totalmente gratuitos, focamos nas lideranças comunitárias e agentes da cidade. Eles fazem parte de uma vertente muito importante para a sociedade e, acredito que com nosso apoio os motivará bastante”.

Renata Oliveira, coordenadora geral do curso de projetos sociais - Betho Silva

edital e inscrições estão disponíveis no site cultura, educação e qualificação. O PFAC informou que os alunos selecionados saberão da plataforma do curso em breve. Oestão disponíveis no site adonadacasaproducoes.com e pelos telefones 21 98703-0835 e 21 9992-8293. A organização ainda acrescenta que esta é apenas a primeira de muitas edições a serem realizadas na Baixada, com o objetivo de valorizar a arte,, educação e qualificação.

“Após o termino dos cursos, vamos fazer uma mentoria com os alunos que se destacarem. No processo, vamos contribuir com o orçamento, para que todos possam tirar as ideias do papel e colocar em prática. Pretendemos não apenas oferecer aulas teóricas, mas sim 30 horas de aulas práticas, para que os alunos possam vivenciar a experiência ao máximo”, acrescentou a coordenadora.

Programa Luz Solidária ENEL

Criado em 2009, O Programa Luz Solidária ENEL faz parte do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), e concede descontos de até 50% na compra de eletrodomésticos com selo Procel “A” para consumidores residenciais que queiram trocar seus eletrodomésticos. Além de descontos, o programa também contribui com o desenvolvimento de projetos sociais parceiros, estimulando melhorias nas condições socioeconômicas de comunidades carentes, por meio de incentivos financeiros à projetos sociais. As iniciativas devem ter caráter social e desenvolver atividades para a geração de renda. Ao promover a troca de equipamentos antigos por outros novos e mais eficientes, o Luz Solidária também contribui para a preservação do meio ambiente.