Meritienses realizam campanha nas redes sociais para ajudar mãe a encontrar filha doada pelo pai na infância

35 anos sonha em reunir as cinco filhas que foram doadas pelo ex-marido quando ainda eram crianças. Marlene dos Santos já conseguiu encontrar quatro filhas. Sabe-se que Queli Cristina Santos Gomes, a caçula que atualmente está com 39 anos, foi abandonada próximo a uma passarela de São João de Meriti. Neste domingo (30), o Brasil conheceu a história de uma mãe, que hásonha em reunir as cinco filhas que foramquando ainda eram crianças. Marlene dos Santos já conseguiu encontrar quatro filhas. Sabe-se que, a caçula que atualmente está com 39 anos, foi abandonada próximo a

Ainda segundo informações da entrevista, o pai das meninas sofria de alcoolismo, não deixava Marlene ter contato com as filhas e elas viram a mãe apanhar muito dele. O homem, que não teve a identidade revelada, resolveu doá-las quando eram pequenas e, pouco depois, veio a óbito em decorrência do vício.

Atualmente, Marlene vive em Rio das Ostras com as quatro filhas encontradas. - Reprodução TV Globo

A situação de Marlene, infelizmente, não é incomum no país. Em 2017, ano do último levantamento do MP-RJ, só no estado do Rio, 400 a 500 registros de desaparecimento eram feitos por mês.

Diversas páginas do Facebook, relacionadas ao município de São João de Meriti, estão realizando campanhas em busca da filha perdida. As pessoas solicitam, caso alguém tenha alguma informação do paradeiro de Queli, que atualmente pode ter trocado de nome, que comunique os organizadores para ajudar a mãe.