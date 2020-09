Prefeitura realiza obra para evitar alagamentos no Centro de Meriti

alagamentos em São João de Meriti, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos realizou a instalação de uma nova tubulação para captação e drenagem das águas, na Avenida Automóvel Club, no Centro (altura do Sesc). A obra foi executada bem próximo ao Rio Pavuna, que transborda frequentemente causando inundações na cidade e nos municípios vizinhos. Visando evitar os, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos realizou a instalação de umapara captação e drenagem das águas, na Avenida Automóvel Club, no Centro (altura do Sesc). A obra foi executada bem próximo ao Rio Pavuna, que transborda frequentemente causandoe nos municípios vizinhos.

Com auxílio de máquinas pesadas e funcionários, o duto foi instalado na avenida, que passa por processo de reconstrução do seu pavimento. Devido a necessidade de interrupção temporária do tráfego, a ação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio), tendo em vista que o fechamento das vias no entorno afetariam as duas cidades.

A ação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Trânsito e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (CET-Rio). - Divulgação

Com este feito, a prefeitura espera uma significativa redução do alagamento na região.

