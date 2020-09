Acusado de roubos é preso pela PM no Centro de Meriti

policiais militares estavam atendendo as diretrizes do comandante do Batalhão, visando coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo de veículos, de cargas e outros delitos, quando receberam a informação que um indivíduo estava furtando pessoas nas proximidades da Rua Paraíba, Na última segunda-feira (31/08),estavam atendendo as diretrizes do comandante do Batalhão, visando coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, roubo de veículos, de cargas e outros delitos, quando receberam a informação que um indivíduo estavapessoas nas proximidades da Rua Paraíba, Centro de São João de Meriti

Segundo a equipe, uma varredura foi realizada no local e conseguiram localizar um indivíduo com as mesmas características do suspeito. Após abordagem, os PMs encontraram uma pistola de mentira na posse do homem e então, deram ordem de prisão.

Diante dos fatos, a equipe procedeu à 64º DP, onde a arma foi apreendida e o homem preso.

