Chega ao fim o 11º Mutirão de Testes Rápidos em Meriti

Apósde trabalhos, a Secretaria Municipal de Saúde atendeudurante o 11º Mutirão de Testes de covid-19 , no CIEP 180, Parque Juriti. Sem filas e com atendimento humanizado, a população que compareceu ao evento pôde saber se estava ou não com o vírus. Em poucos minutos, o cidadão já saía com o resultado e, nos casos positivos, o atendimento médico era realizado no mesmo local.