Após tentativa de fuga, homem é preso com arma de fogo e veículo roubado

Policiais militares do 21º BPM prenderam um homem após perseguição com troca de tiros na madrugada desta quinta-feira (03), em São João de Meriti. O indivíduo estava armado com um revólver e o carro era roubado.

Segundo informações do Batalhão, a equipe estava em serviço quando teve atenção voltada para um veículo Hyundai/HB20, com farol alto e passando em alta velocidade. De imediato, a guarnição realizou um cerco, para capturar o motorista. O homem efetuou disparos contra os policiais e a equipe revidou, acertando um pneu do automóvel.

Veículo roubado utilizado na fuga - Divulgação

Diante dos fatos, a PM conseguiu capturar o indivíduo e procedeu para a 39°DP (Pavuna) para registro da ocorrência.

