cigarros contrabandeados em uma feira de Nesta quarta-feira (09), A Polícia Militar , seguindo as diretrizes do comandante do Batalhão, apreendeu grande quantidade deem uma feira de São João de Meriti , na Baixada Fluminense.

De acordo com informações, no local, uma mulher, que não teve a identidade revelada, foi detida e encaminhada à delegacia da Polícia Federal, Nova Iguaçu. Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), informaram que foram apreendidos 1681 maços de cigarros.

Leia também: Acusado de roubo é preso em sítio para recuperação de dependentes químicos