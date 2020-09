Paulinho do Sindicato (PT) é oficialmente candidato a prefeito de São João de Meriti

No último domingo, 13 de setembro, o Partido dos Trabalhadores de São João de Meriti realizou sua convenção eleitoral, consagrando Paulinho do Sindicato e Sara Costa, representantes à prefeitura da cidade. Além disso, apresentou à cidade sua nominata pronta para disputar as vagas na câmara de São João.

Prometendo uma renovação política para a cidade, Paulinho diz que sua prioridade será pagar os aposentados: “Além de pagar aqueles que trabalharam sua vida toda e agora precisam dos seus direitos, quero investir em concursos públicos e diminuir os grandes gastos, para equilibrar as finanças. Sem excluir no investimento do social”.

Paulinho é ex-vereador, representa o Sindicato dos Bancários há 29 anos, foi ex-secretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial e atualmente é dirigente estadual do PT, partido que é filiado há 30 anos, em São João de Meriti.

