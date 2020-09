PSOL oficializa a candidatura de Vinicius Baião à prefeitura de São João de Meriti

O PSOL de São João de Meriti confirmou em sua convenção, realizada de forma totalmente online, para que fosse respeitado o isolamento social, o nome do professor e diretor teatral Vinicius Baião para ser o candidato à prefeitura Municipal de São João de Meriti. Sua vice será a também professora e dirigente do Sepe Juliana Drumond. A escolha de ambos se deu de forma unânime pelos presentes.

Segundo Vinicius Baião, todos os outros candidatos já estiveram juntos em tempos recentes e agora fingem estar separados para ludibriar a população meritiense e logo após a eleição se juntarem novamente: “É com esse ciclo que trava o desenvolvimento de nossa cidade, que coloca os interesses dos políticos tradicionais à frente dos interesses da população, que queremos acabar. São João de Meriti tem jeito, só não é o jeito deles”.

Vinicius é professor das redes estadual e municipal do Rio de Janeiro. Tem pós graduação em produção cultural. É diretor e dramaturgo da Cia. Cerne e integra o conselho fiscal do Sepe-Meriti. Junto com seus apoiadores acredita que este é o momento de transformar Meriti na cidade que sempre sonhou.

