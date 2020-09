Vídeo: Após homem tentar roubar caminhão de cargas em Coelho da Rocha, moradores impedem fuga

preso em flagrante, na tarde desta sexta-feira (18), ao tentar roubar um caminhão que estava descarregando mercadorias em um sacolão, ao lado do supermercado Matosão, em Coelho da Rocha, Um homem foi, na tarde desta sexta-feira (18), ao tentarque estava descarregando mercadorias em um sacolão, ao lado do supermercado Matosão, em Coelho da Rocha, São João de Meriti . Segundo primeiras informações, o homem preso é morador do bairro Vila Tiradentes, também em Meriti.

De acordo com populares, a polícia demorou mais de duas horas para chegar ao local, mesmo depois de ser chamada várias vezes e estando com uma viatura na rua ao lado do ocorrido.

O 21º BPM solicita que a população colabore com a segurança do seu município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.

