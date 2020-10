PM recupera carga roubada após confronto próximo à Comunidade de São João de Meriti simulação

Por O Dia

São João de Meriti, conseguiram recuperar parte de uma carga de materiais diversos e apreenderam um simulador de fuzil, após operação, nas proximidades da comunidade da Vila Tiradentes. Houve confronto. Ninguém foi preso ou ficou ferido. Nesta semana, Policiais Militares do 21° BPM , em, conseguiram, após operação, nas proximidades da comunidade da Vila Tiradentes.. Ninguém foi preso ou ficou ferido.

Segundo informações policiais, uma equipe recebeu orientações que indivíduos estariam em um HB20, cometendo roubo na região da Vila Tiradentes. De imediato, a guarnição procedeu até o local e avistou o citado veículo. Os criminosos iniciaram fuga, atirando contra a polícia.

Na operação, foram recuperados um automóvel, de cor prata, com um simulador de fuzil em seu interior e um caminhão, de cor branca, com parte de carga de materiais diversos. A PM encaminhou a vítima do roubo, que é proprietário do caminhão, a 64ª DP, em São João de Meriti, para registro da ocorrência.

O 21º BPM solicita que a população colabore com a segurança do seu município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.