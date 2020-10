Por O Dia

Na semana,, do PSOL, realizaramna saída da estação de Metrô Pavuna, onde conversaram com a população que transitava pelas ruas e, no dia 15, a panfletagem foi no centro comercial de Vilar dos Teles. Ainda na quinta-feira (15), foi realizada uma plenária com profissionais de educação da Baixada Fluminense para discutir as propostas para o município e o principal ponto levantado foi a