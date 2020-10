Boletim covid-19 em Meriti Divulgação

nove novos casos confirmados de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 3706 casos positivos da doença. O número de óbitos, 475, teve três registros, desde a última atualização. São João de Meriti registrou nesta terça-feira (20),de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 3706 casos positivos da doença., teve três registros, desde a última atualização.

Em nova atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 40%, nesta terça. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 3400 e podem ser descartados 1324 casos.

