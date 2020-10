Poupa Tempo RJ em São João de Meriti atenderá das 10h às 16h Reprodução

Por O Dia

o Detran-RJ reabriu mais 16 postos de Ciretrans nas cidades: Nova Iguaçu, para ampliar o atendimento em todo o Estado do Rio. Outra novidade é a oferta de novos horários nos postos de vistoria, onde o atendimento começa mais cedo, às 8h, aumentando a capacidade diária de usuários nos postos. Nesta semana,nas cidades: Nova Iguaçu, São João de Meriti , Mesquita, Niterói, Itaguaí, Macaé, Santo Antônio de Pádua, Três Rios, Barra Mansa, Resende, Cabo Frio, Barra do Piraí, Valença, Miracema, Itaboraí e Angra dos Reis,. Outra novidade é a oferta de novos horários nos postos de vistoria, onde o atendimento começa mais cedo, às 8h, aumentando a capacidade diária de usuários nos postos.

Na área de habilitação, as três unidades do Rio Poupa Tempo de São João de Meriti, Bangu e Caxias também aumentaram a oferta de vagas em diversos tipos de serviços. No total, foram ampliadas 1200 vagas por dia em todo o estado. Os serviços contemplados são: Primeira Habilitação, Segunda via de CNH, Renovação de CNH (vencidas antes de 19/02), Alteração de Dados (para inclusão de EAR), Adição de Categoria, Mudança de Categoria e Troca de Permissão para Definitiva.

Publicidade

“Estamos trabalhando para que as unidades sejam reabertas, com total segurança para funcionários e usuários. Estamos disponibilizando os EPIs necessários e seguindo todos os protocolos de saúde. Com mais essas 16 unidades, já conseguimos reabrir todas as 28 Ciretrans no estado e, em breve, vamos disponibilizar mais serviços nesses locais”, frisou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

Na unidade de Meriti estão sendo ofertados os serviços de Licenciamento Anual e outra medida adotada, desde segunda-feira (19), é a mudança na dinâmica de atendimento no posto. Todos os serviços veiculares que não requerem vistoria voltam a ser realizados nas salas de atendimento, sem necessidade do modelo drive-thru.

Publicidade

As Ciretrans funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e, para evitar aglomeração, os serviços precisam ser agendados através do site, www.detran.rj.gov.br, ou teleatendimento (21) 3460-4040/4041/4042.

Leia também: Cedae descobre ligação clandestina de água em Meriti