São João de Meriti registrou nesta quarta-feira (21), dez novos casos confirmados de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 3716 casos positivos da doença. O número de óbitos, 475, não teve registros, desde a última atualização. registrou nesta quarta-feira (21),. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo, 3716 casos positivos da doença., não teve registros, desde a última atualização.

Em nova atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que atingiu 40%, nesta terça. Quanto aos casos de pessoas com suspeita por Covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 3400 e podem ser descartados 1324 casos.

Mutirão de Testes Rápidos

Mais de oito mil meritienses já participaram dos mutirões de testes rápidos para a Covid-19 realizados pela prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Na última semana, o município recebeu o décimo quinto Mutirão de Testes Rápidos com a presença especial do Ônibus Ginecológico da prefeitura, na Quadra do Baile da Vila Ruth, Vilar dos Teles. Segundo a organização, mais de 250 pessoas foram testadas durante os três dias de evento.

