Paulinho do Sindicato faz corpo a corpo e participa de debate com outros prefeitáveis de Meriti | | O Dia

Propostas para a educação, saúde e cultura foram apresentadas pelo candidato a moradores.

Paulinho do sindicato (PT), lançou oficialmente seu site, paulinhodosindicato13.com.br. Pelo portal, o eleitor pode ficar por dentro das propostas de governo do candidato, conhecer sua trajetória, além de poder acompanhar os vídeos do “bota a cara”, Projeto voltado para as redes sociais, onde o candidato grava vídeos diários explicando algum ponto de vista da sua candidatura, fatos do cotidiano que o incomodam e recebe mensagens de eleitores. Na semana, o candidato à Prefeitura de São João de Meriti , paulinhodosindicato13.com.br. Pelo portal, o eleitor pode, conhecer sua trajetória, além de poder acompanhar os vídeos do “bota a cara”, Projeto voltado para as redes sociais, onde o candidato grava vídeos diários explicando algum ponto de vista da sua candidatura, fatos do cotidiano que o incomodam e recebe mensagens de eleitores.

O candidato participou de uma reunião com o Presidente do PT do Estado do Rio de Janeiro, João Mauricio, e o Secretário Geral do Partido no Estado, Ricardinho, com presença dos candidatos a vereadores do partido, na sede do PT, em São João. Além disso, o candidato se reuniu com moradores, pelas ruas de Vilar dos Teles, e conversou sobre propostas e medidas para melhoria do bairro.

Por fim, Paulinho esteve presente no debate do Estúdio B, na última terça-feira (20), onde teve a convicção que está no caminho certo: “No debate, tive a convicção que serei um bom representante para o município. Apresentei propostas concretas e objetivas, sem ‘delírio’. Temos uma cidade com poucos recursos e não podemos inventar o que não conseguimos fazer. Vamos valorizar nossas escolas e fazer parcerias com grandes empresas. Só assim conseguiremos conquistar o sucesso de Meriti”, disse.

