preso por Policiais Militares do 21º BPM, no Centro de Nesta semana, um homem, que não teve a identidade divulgada, foi, no Centro de São João de Meriti , acusado por roubo de veículo. Segundo informações da polícia, o crime foi cometido na região da Pavuna, no município do Rio, onde o roubo estava registrado.

De acordo com mais informações da PM, a abordagem foi realizada quando um equipe estranhou a atitude suspeita do motorista, que estava no comando de um Ford Ka, branco. Após consulta, verificou-se que o carro era produto de roubo registrado na 39ª DP (Pavuna).

A equipe policial conduziu o acusado a 54ª DP, em Belford Roxo, onde a vítima reconheceu o indivíduo como autor do roubo. O homem permaneceu preso.

O 21º BPM solicita que a população colabore com a segurança do seu município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.

