Por O Dia

Publicado 26/10/2020 17:35 | Atualizado 26/10/2020 17:51

De acordo com informações dos agentes,ficou gravemente ferida com diversos golpes de faca na nuca, no pescoço, no peito e na mão.Ele chegou a ficar em estado grave, passou por cirurgias e, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, está consciente e estável na unidade intensiva do Miguel Couto.