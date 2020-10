Candidato à reeleição percorreu ruas da Praça da Bandeira e da Comunidade Bela Vista, nesta terça-feira (27) Divulgação/Facebook

Por O Dia

O candidato à Prefeitura de São João de Meriti, Doutor João (Democratas) realizou, nesta terça (27), uma caminhada com apoiadores da coligação “pra fazer mais”, na Praça da Bandeira e na Comunidade Bela Vista, onde apresentou propostas para a educação municipal e soluções para os problemas dos bairros visitados. , Doutor João (Democratas) realizou, nesta terça (27), uma, na Praça da Bandeira e na Comunidade Bela Vista, onde apresentou propostas para a educação municipal e soluções para os problemas dos bairros visitados.

Visando atender à meta 2 do Plano Municipal de Educação, Doutor João levanta a importância de aumentar a demanda de matrículas, além de garantir a permanência dos alunos para conclusão do curso e evitar a evasão escolar.

Publicidade

"Neste primeiro mandato, aumentamos a oferta de vagas em mais de dez mil, além de inaugurar a escola Jansen de Melo e aumentar a capacidade de outras unidades como a escola Iracema Campos, na Vila Norma, mas precisamos continuar firmes nesse propósito”, disse o Doutor.

Candidato à reeleição para prefeito percorreu ruas da Praça da Bandeira e da Comunidade Bela Vista, nesta terça-feira (27) Divulgação/Facebook

Publicidade

Outras propostas estão disponíveis no plano de governo do candidato cadastrado no TRE, como: Mapear o sistema educacional para descobrir locais onde as escolas de ensino fundamental oferecem menos vagas, criação do programa “Arte e Cultura Meriti” com o objetivo de resgatar, valorizar e tornar acessível as atividades artísticas e culturais, nas unidades escolares e ampliar a oferta de vagas para o público do EJA, jovens e adultos, melhorando a qualidade do ensino voltado para essa faixa etária.

Leia também: Shopping Grande Rio celebra dia de São Judas Tadeu com missa online