Por O Dia

Publicado há 0 segundos

Vigilância Sanitária estiveram no bairro Éden, em realizar a desratização e promover a limpeza e segurança da região. Moradores entraram em contato com a prefeitura, através do portal de denúncias, informando a presença de muitos roedores no local. Nesta terça-feira (27), equipes daestiveram no, em São João de Meriti , para. Moradores entraram em contato com a prefeitura, através do portal de denúncias, informando a presença de

Os agentes então seguiram até o bairro e percorreram ruas e casas, a fim de combater a presença dos animais e prevenir doenças. Ao longo do ano, dezenas de profissionais realizam essa tarefa diariamente na cidade, percorrendo bairros em todo o município.

Vigilância Sanitária realiza desratização no bairro de Éden, em Meriti Divulgação/PMSJM

De acordo com a Prefeitura, para denunciar a presença de roedores e solicitar a desratização em seu bairro, o morador pode entrar em contato direto com a Vigilância Sanitária do município pelo número 2751-2240.

