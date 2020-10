CRAS Éden, em São João de Meriti. Reprodução/PMSJM

prefeitura de São João de Meriti fez um alerta, por meio de suas redes sociais e site, nesta terça feira (28), informando para quem possui o Benefício de Prestação Continuada (BPC), mas ainda não está inscrito no Cadastro Único, deve ficar atento às datas limites para inscrição. , por meio de suas redes sociais e site, nesta terça feira (28), informando para quem possui o, mas ainda não está inscrito no Cadastro Único, deve ficar atento

A fim de evitar a suspensão do benefício, os beneficiários deverão realizar inscrição nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Confira o calendário:



- aniversariantes do mês de setembro - até 30 de dezembro 2020 - evitarem a suspensão do benefício em janeiro de 2021;

- aniversariantes do mês de outubro - até 29 de janeiro de 2021 - evitarem a suspensão do benefício em fevereiro de 2021;

- aniversariantes do mês de novembro - 2 de março de 2021 - evitarem a suspensão do benefício em março de 2021;

- aniversariantes do mês de dezembro - 30 de março de 2021 - evitarem a suspensão do benefício em abril de 2021.

*os aniversariantes dos meses anteriores à setembro fizeram parte de um outro calendário.

CRAS:

As unidades atendem de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, nos seguintes endereços:

- CRAS Centro - Rua São João Batista, n° 742.

- CRAS Éden - Rua Ana Britto da Silva, nº 2470.

- CRAS Jardim Íris - Rua Copacabana, nº 50.

- CRAS Vila São José - Av. Comendador Teles, nº 3199.

Endereço dos Centros de Referência de Assistência Social no município. Divulgação/PMSJM