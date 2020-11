Imagem ilustrativa Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/11/2020 18:53 | Atualizado 02/11/2020 20:33

Policiais Militares do 21º BPM, em prenderam três indivíduos, que não tiveram a identidade revelada, tentando roubar um automóvel em Vilar dos Teles. Com os criminosos, foram encontrados uma arma de brinquedo e dois telefones celulares. Neste sábado (31/10),, em São João de Meriti , que não tiveram a identidade revelada,. Com os criminosos, foram encontrados uma arma de brinquedo e dois telefones celulares.

Segundo informações policiais, uma equipe estava em deslocamento para o UPA de Éden, quando teve a atenção voltada para um automóvel Celta, Branco, com três indivíduos dentro. Os suspeitos estavam tentando roubar outro veículo na via e, ao avistarem a PM, empreenderam fuga.

De imediato, a guarnição solicitou prioridade, via rádio operacional, e com o auxílio de outras viaturas foi realizado um cerco tático, na Rua Padre Vieira, Vilar dos Teles, São João de Meriti, onde conseguiram capturar os indivíduos. No interior do veículo, foram encontrados um simulacro de pistola e dois celulares.

Diante dos fatos, os acusados foram encaminhados a 64º Delegacia Policial, onde foram reconhecidos pela vítima e permaneceram presos.

O 21º BPM solicita que a população colabore com a segurança do seu município, ligando pro Disque Denúncia: (21) 2253- 1177, Whatsapp Denúncia do 21°BPM (21) 99525-3534 ou ligue pro 190.

