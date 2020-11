Vinicius Baião e Juliana Drumond em plenária unificada com o candidato a vereador Geraldo Luiz (PT) Divulgação

Publicado 03/11/2020 20:55 | Atualizado 04/11/2020 02:24

candidatos do PSOL em São João de Meriti, Vinicius Baião e Juliana Drumond, foi direcionada para o diálogo com a população nas ruas e plenárias. Houve panfletagem no calçadão de Coelho da Rocha (28), na feira do Jardim Íris, bairro em que a candidata a vice-prefeita reside, em Venda Velha (29) e na feira de Éden (30). A semana dos, Vinicius Baião e Juliana Drumond, foi direcionada para o. Houve panfletagem no calçadão de Coelho da Rocha (28), na feira do Jardim Íris, bairro em que a candidata a vice-prefeita reside, em Venda Velha (29) e na feira de Éden (30).

Na terça-feira (28), os candidatos fizeram uma plenária unificada com o candidato a vereador Geraldo Luiz (PT) que contou com a participação de diversos militantes da esquerda meritiense, demonstrando uma certa mobilização para composição de uma frente de oposição ao atual governo. Essa frente se reforçou durante uma carreata, realizada na manhã de domingo (1°), onde participaram ambos os candidatos, Baião e Juliana (PSOL) e Geraldo Luiz (PT), e agitou a cidade com os “jingles” das duas campanhas.

As atividades da semana se concluíram com uma “bicicletada”, realizada na manhã do feriado, onde os candidatos percorreram diversos bairros de São João de Meriti registrando o quanto a cidade precisa de atenção e cuidado.

A semana de 03 a 10 de novembro já começa agitada com uma panfletagem na Vila São José e ainda terá um “voo noturno” no dia 07, deixando claro que os candidatos estão em ritmo intenso para a reta final. Segundo o candidato à prefeitura, é o significado da contagem regressiva para a “Virada pra Mudar”.