Policiais militares salvam idoso de incêndio Divulgação/PM

Por O Dia

impediram que um idoso morresse em um incêndio, dentro de sua própria casa, no Centro de Meriti, na Baixada Fluminense. As informações sobre a causa do incêndio não foram divulgadas. Policiais militares do 21°BPM , em São João de Meriti em um incêndio, dentro de sua própria casa, no Centro de Meriti, na Baixada Fluminense. As informações sobre a causa do incêndio não foram divulgadas.

Segundo informações policiais, uma equipe foi alertada por moradores a respeito do incêndio que estava acontecendo em uma residência, localizada na Rua Francisca Dantas, Centro de São João de Meriti. Dentro da casa, havia um senhor que estava preso e não conseguia sair.

De imediato, os policiais se deslocaram até o local e conseguiram desobstruir a entrada, salvando a tempo o senhor. Segundo a PM, a vítima já tinha inalado muita fumaça e estava com partes das suas roupas e do seu corpo queimadas, pois as chamas estavam altas e já tinham tomado conta de quase toda residência.

Após a retirada do senhor de dentro do imóvel, os militares, com ajuda de outras pessoas, conseguiram controlar parte do incêndio, até a chegada do carro do Corpo de Bombeiros, que assumiu e terminou o serviço.

Por fim, a PM informou que a vítima sofreu algumas queimaduras pelo corpo e foi levada a uma unidade de saúde do município. O idoso, que não teve identidade revelada, não corre risco de morte.

