Câmara Municipal de São João Meriti Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/11/2020 13:15

712 candidatos disputam as 21 vagas na câmera municipal, 35% a mais que na última eleição (2016). Do total de cadastrados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 98,4% já estão com a candidatura deferida e apenas 1,6% aguardam a definição da justiça ou estão impossibilitados de concorrer. Na eleição municipal de São João de Meriti deste ano, que será realizada no próximo domingo (15),, 35% a mais que na última eleição (2016). Do total de cadastrados no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 98,4% já estão com a candidatura deferida e apenas 1,6% aguardam a definição da justiça ou estão impossibilitados de concorrer.

No município, os postulantes estão distribuídos em 25 partidos. Destaque para o PROS, que é maioria, com 35 candidatos, e os Republicanos, PSD, Solidariedade, Podemos, Patriota, PTC e PSL, que contam com 33 representantes cada. Outra curiosidade que todos os anos é levantada em época de eleições, é relacionada a quantidade de mulheres na disputa eleitoral. Este ano, em específico, elas representam 32,2% dos registros, mais precisamente 235 candidatas.

Publicidade

A maioria dos futuros vereadores de Meriti estão na faixa etária de 40 a 44 anos, e na outra ponta o grupo dos que estão entre os 19 a 24 anos, são a minoria. De acordo com o portal do TSE, no momento de registro, 285 candidatos se consideraram pardos, 272 brancos, 171 pretos e, amarelo e indígena, 1 cada. Mais da metade possui o ensino médio completo e as profissões que mais se destacam são: empresário e comerciante.

Vale lembrar que na concorrência à prefeitura, oito candidatos disputam a cadeira de prefeito do município. São eles: Charlles Batista, do Republicanos; Doutor João, do DEM; Giovani Ratinho, do PROS; Léo Vieira, do PSC; Paulinho do Sindicato, do PT; Professor Joziel, do PSL; Titinho, do PODEMOS e Vinicius Baião, do PSOL. Ainda de acordo com o Tribunal Superior, Meriti possui 376.989 eleitores aptos a votar.

Publicidade

Leia também: Campanha de vacinação animal continua em São João de Meriti