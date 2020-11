Candidatos do PSOL em São João de Meriti, Vinicius Baião e Juliana Drumond Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 20:47 | Atualizado 09/11/2020 22:17

última semana de campanha, os candidatos do PSOL em Os prefeitáveis reafirmaram os compromissos de reabrir o hospital do morrinho, a ampliação do número de creches para atender as necessidade das mães trabalhadoras, a criação da "Casa do Empreendedor" para auxiliar os trabalhadores informais que são a grande maioria da população do município e fortalecer o comércio local, criando novas possibilidades de emprego e geração de renda. Na, os candidatos do PSOL em São João de Meriti , Vinicius Baião e Juliana Drumond, foram mais uma vez para as ruas para ouvir a população e apresentar suas propostas.de reabrir o hospital do morrinho, a ampliação do número de creches para atender as necessidade das mães trabalhadoras, a criação da "Casa do Empreendedor" para auxiliar os trabalhadores informais que são a grande maioria da população do município e fortalecer o comércio local, criando novas possibilidades de emprego e geração de renda.

Vinicius Baião também fez caminhadas junto à militância nos bairros de Vila São José, Venda Velha, Vilar dos Teles, Sumaré, Trezentos, Vila São João, Jardim Botânico, Éden e Vila Norma. Segundo os candidatos, durante as atividades de panfletagem, se tornou comum as mulheres se reconhecerem na figura da candidata a vice-prefeita, Juliana Drumond, que reforçou que "São João de Meriti precisa ser uma cidade para as mulheres".

O representante do PSOL foi convidado a participar de uma entrevista com professores da UFRRJ sobre o potencial do turismo na região. Baião destacou que "a posição geográfica de São João, à beira da Via Dutra, é potencial e deve ser aproveitada para o turismo de negócios, gastronômico e cultural".

Nessa reta final, ainda tiveram o reforço do deputado federal Glauber Braga em uma panfletagem na Praça da Matriz e na véspera da eleição, próximo dia 14, a proposta é fazer uma nova carreata percorrendo todo o município.

