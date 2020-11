Adalberto Cândido (81), mais conhecido por Candinho, recebendo em nome de seu pai o Diploma de Pacificador: Sérgio Vieira de Melo. Divulgação/PMSJM

Por O Dia

filho caçula do marinheiro João Cândido, Adalberto Cândido (81), mais conhecido por Candinho, compareceu no Clube Beneficente dos Sargentos da Marinha, para receber em nome de seu pai o Diploma de Pacificador: Sérgio Vieira de Melo, uma honraria ofertada pela Associação Brasileira Bancada Militar de Praças (ABBMP), durante o 2º Congresso Brasileiro das Associações de Militares. João Cândido é reconhecido em Meriti como herói municipal, por ter colocado fim aos castigos sofridos pelos marujos na época da Revolta da Chibata. O marinheiro viveu boa parte de sua vida na cidade, onde seus descendentes ainda residem.

Em seu discurso emocionado, Candinho, destacou ser meritiense e falou sobre as lembranças de seu pai pelo fim dos castigos físicos que às vezes chegavam a 250 chibatadas:” Na época do meu pai, ele não pode receber homenagens, então hoje é um orgulho muito grande estar aqui em nome dele, agradeço a todos vocês”, declarou.

Representando a Prefeitura de São João de Meriti, a secretária de Cultura, Lazer, Direitos Humanos e Igualdade Racial, Ana Paula Rosa, levantou a importância do evento para o município e para os familiares de João Cândido:

“Nossa cidade teve a sorte de ter entre seus moradores o nome de João Cândido, nosso herói municipal, estadual e em breve herói nacional. Os feitos dele e sua bravura trouxeram todas essas importantíssimas mudanças para a Marinha e para a humanidade, estamos muito contentes de ver isso tudo acontecer e desejamos a mais completa felicidade aos familiares”, declarou.

O evento contou com a presença de autoridades, das Forças Armadas e Forças Auxiliares de diversas partes do país, e do prefeito do município do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que destacou a participação da Prefeitura de São João de Meriti e os atos heroicos de João Cândido.

O evento contou com a presença de autoridades, do prefeito do município do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella e da secretária de Cultura de Meriti. Divulgação/PMSJM

O presidente da ABBMP, Ubirajara Rocha, destacou que João Cândido arriscou a própria vida pelo próximo: “Cândido foi um defensor do princípio da dignidade da pessoa humana, base da nossa Constituição Federal, nós somos eternamente gratos, porque se não fosse a bravura dele nós teríamos nossas costas marcadas pelo chicote e pelos maus tratos até hoje”, afirmou.

