Publicado 09/11/2020 17:45

comitê que vai elaborar políticas públicas de saúde que levem em conta as doenças hereditárias ligadas a população afrodescendente do município. A equipe será formada por membros da Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, Lazer, Direitos Humanos e Igualdade Racial, Conselho de Saúde, Conselho de Igualdade Racial e participação da sociedade civil. Na última semana, a Prefeitura de São João de Meriti realizou um evento, no auditório da Secretaria de Saúde, onde apresentou o

O objetivo inicial é que os agentes de saúde façam o cadastramento do quesito raça nas fichas médicas, a fim de que indícios de doenças que são geneticamente comprovadas como mais propensas a surgirem em determinadas pessoas sejam investigadas com mais afinco.

A secretária de Saúde, Drª Marcia Lucas, explicou que a presença do quesito cor nos prontuários de saúde fará com que os agentes possam traçar um perfil epidemiológico e planejar as ações de saúde naquilo que a pessoa mais precisa: “Este é mais um marco da secretaria porque existem doenças que são prevalentes de raças e poder identificar isso previamente irá ajudar muito no tratamento”, disse.

Para exemplificar a importância da ação, a subsecretária de Saúde, Drª Marilurdes, explicou que a anemia falciforme, é uma doença genética e hereditária, que é comum na população negra:

“A doença tem alto grau de mortalidade e é comum em afrodescendentes. Tanto Meriti quanto o país registram um alto índice dela. Reunimos uma comunidade social e técnica dentro do município para cuidar da nossa população, faremos um amplo treinamento das equipes de saúde para que possamos identificar, orientar e tratar nossos pacientes".

"Como mulher negra e secretária, eu me sinto muito honrada em fazer parte deste comitê, tão importante para nossa população que é formada por milhares de negros", disse Ana Paula Rosa, Secretária de Cultura, Lazer, Direitos Humanos e Igualdade Racial.

Segundo a pasta, Meriti cumpre assim uma determinação do Ministério da Saúde para identificação de raça nos prontuários médicos e está buscando sempre inovar na prevenção e combate a doenças.

