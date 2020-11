O candidato à reeleição em Meriti, Doutor João, caminhou junto a uma multidão de apoiadores, nesta terça (10) Divulgação

candidato à reeleição em Meriti, Doutor João, caminhou junto a uma multidão de apoiadores pelas ruas do bairro de Coelho da Rocha. O prefeitável aproveitou o momento para conversar com moradores e apresentou suas propostas para que, caso seja reeleito, possa aplicar no município. Nesta terça-feira (10), cumprindo agenda eleitoral, oDoutor João,junto a uma multidão de apoiadores pelas ruas do bairro de Coelho da Rocha. O prefeitável aproveitou o momento para conversar com moradores e apresentou suas propostas para que, caso seja reeleito, possa aplicar no município.

O representante da coligação “Para fazer mais” disse, em discurso, que se sente orgulhoso de ter conseguido reestruturar o governo, comparando com o que recebeu há três anos. Ele ainda acrescentou que a partir de agora, com a máquina organizada, a ideia é melhorar tudo o que for possível. Um de seus objetivos é melhorar o atendimento na área da saúde.

“Faltam apenas 5 dias para as eleições. Eu estou confiante em tudo que já fiz durante meus 4 anos de mandato. O trabalho foi realizado e agora é esperar sair vencedor e continuar com esse trabalho forte e determinante que estamos fazendo em São João de Meriti”, disse.

Esperançoso, o candidato finalizou seu discurso dizendo que precisa dar prosseguimento com a máquina: “Tivemos uma pandemia no meio do nosso mandato, que nos impediu de pôr em prática muitas tarefas, mesmo assim conseguimos controlar os problemas do nosso município. Quero ter a oportunidade de governar novamente e realizar tudo aquilo que não foi possível”.

