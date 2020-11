Em novembro, o Shopping Grande Rio comemora 25 anos. Divulgação

Por Eric Macedo

um dos principais shoppings da Baixada Fluminense e o primeiro da região, o Shopping Grande Rio, em Já consolidado comoe o primeiro da região, o Shopping Grande Rio, em São João de Meriti , comemora seus 25 anos no mês de novembro e apresenta novidades para os próximos meses. Para começar, neste ano, a decoração natalina envolverá a temática de aniversário refletindo a importância que as duas datas representam.

Em 2018, o centro comercial passou por um grande projeto de revitalização do “mall da moda”. Com a nova expansão, serão inauguradas, até o fim do segundo semestre, as lojas Maha Man, Sonho dos Pés e Miammar Make. Já no setor de serviços, está prevista a inauguração da loteria Talismã e a Barbearia Nórdicos. No setor de gastronomia estão grandes marcas como Frontera, Cosechas, Lecadô, Cheirin Bão e California Coffee, que agregam ainda mais valor ao segmento no shopping.

De acordo com a administração do shopping, outra atração muito aguardada pelos clientes é a Decatlhon, maior varejista de artigos esportivos do país, que inaugura a primeira unidade da marca na região.

O superintendente do Shopping Grande Rio, Felipe Coutinho, afirma que durante os 25 anos de atuação, o estabelecimento se consolidou como um importante centro de compras, lazer, entretenimento e gastronomia: “O Shopping Grande Rio tem muito mais que clientes ou visitantes, são verdadeiros fãs. Por eles, sempre buscamos oferecer variedade, qualidade e as melhores opções de mix para surpreender o público, construindo assim uma experiência única, com momentos memoráveis para toda a família", disse.

Shopping Grande Rio em São João de Meriti. Victor Fernandes

Eleito uma das marcas mais queridas pela pesquisa “Marcas dos Cariocas”, a shopping conta com mais de 200 lojas, sendo 13 âncoras e 3 mega lojas. Além de oferecer seis salas de cinema Kinoplex, área de lazer AzeGames, Academia Smart Fit, Universidade Anhanguera e o Rio Poupa Tempo.

Serviço Shopping Grande Rio:

Endereço: Rua Maria Soares Sendas 111, São João de Meriti - RJ

Horários :

- De segunda a sábado

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Alimentação: 10h às 22h

- Domingos e feriados

Lojas e quiosque: 13h às 21h

Alimentação: 12h às 22h

