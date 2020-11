Giovani Ratinho votou acompanhado da família em Meriti Divulgação

Publicado 15/11/2020 14:27

O candidato à prefeitura de São João de Meriti pela coligação “São João de Meriti no rumo certo”, Giovani Ratinho, chegou por volta das 12h ao Colégio Estadual Caetano Belloni, no Morro do Carrapato, acompanhado de sua esposa, Rosi e dos filhos Gabriel, Geovana e Giovani Ratinho Júnior.

Giovani Ratinho, candidato da coligação "São João de Meriti no rumo certo". Divulgação

De acordo com as pesquisas eleitores, considerando a margem de erro, Giovani pode estar em um possível segundo turno no município.

“Estou muito feliz com o calor humano das ruas. Quando cheguei para votar o povo declarando votação em massa. As urnas darão a reposta da esperança que minha eleição representa de uma cidade mais digna para todos. Está lindo de ser ver a população saindo de casa para nos dar esse voto de confiança. São João de Meriti já escolheu a esperança e a fé em dias melhores”, concluiu Giovani.

