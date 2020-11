Candidato à prefeitura de São João de Meriti, Professor Joziel Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 16:10

O candidato Professor Joziel (PSL) votou no início da tarde deste domingo, 15, no município de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, cidade em que é prefeitável pela segunda vez. O representante da coligação “Meriti não foge à luta “ votou no Centro de Educação Malvina Queiroz, no bairro Parque Analândia.

“Estamos confiantes! Nosso foco é recuperar o tempo perdido e reconstruir São João de Meriti. É o que a população nos pediu nas ruas e é o que vamos fazer com o resultado das urnas”, disse Professor Joziel.

Publicidade

Leia também: Confira como foi o último dia de campanha dos candidatos à Prefeitura de Meriti