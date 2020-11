Postulante ao Executivo da coligação "Meriti com Respeito e Dignidade" votou acompanhado da filha Alice. Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 16:49

O candidato a prefeito em São João de Meriti, Léo Vieira (PSC) aproveitou a tarde deste domingo, 15, para votar com a filha, Alice, no colégio Murilo Braga, no Centro do município. De acordo com as pesquisas eleitorais, o prefeitável aparece como forte concorrente em um possível segundo turno em Meriti.

“Fizemos uma campanha linda e temos certeza de que São João de Meriti nos escolheu para estar à frente na cidade. Votei, cumprindo meu dever de cidadão. E confio em Deus na Vitória”, disse Léo.

Perfil

O deputado estadual é nascido e criado em São João de Meriti. Candidatou-se pela primeira vez em 2012, para vereador, sendo eleito. Em 2016, se candidatou novamente a vereador da Câmara Municipal de São João de Meriti, conquistando 4.231 votos, sendo o 5º com mais votos. Em 2018, tornou-se deputado estadual e, neste cargo, uma de suas maiores conquistas foi a indicação que trouxe o Projeto Segurança Presente para o município de São João de Meriti, investindo na segurança municipal.