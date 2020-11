Reprodução/Internet

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 20:42

Os candidatos a prefeito de São João de Meriti, o único município da Baixada Fluminense que terá segundo turno, retornaram suas atividades de campanha eleitoral nesta semana. O eleitor que acompanha o dia a dia dos representantes, pode perceber um aumento na divulgação de atividades, propostas e posicionamentos de cada um perante ao público pelas redes sociais, sem deixar de lado a boa e velha caminhada e o corpo a corpo nas ruas.

Veja como foi a agenda desta quinta-feira (19):

Léo Vieira participou de reuniões lideradas por ex-candidatos à prefeitura de Meriti. Divulgação

O prefeitável Léo Vieira, do PSC, aproveitou esta quinta-feira (19) para participar de reuniões lideradas por ex-candidatos à prefeitura e que, no momento, estão prestando apoio a sua chapa e, nas redes sociais, convocou os moradores para que adesivem seus carros nesta segunda fase eleitoral. Agora à noite, Léo participa de uma reunião, juntamente com o vereador eleito Dudu Padrinho, para apresentar suas propostas e metas ao eleitor meritiense.

Doutor João realizou duas grandes caminhadas pelas ruas dos bairros Vila São João e no Jardim Botânico. Divulgação

O representante do Democratas, Doutor João, destinou seu dia para conversar com profissionais da Educação apresentando futuros investimentos para a pasta. Além de realizar duas grandes caminhadas pelas ruas do bairros Vila São João e no Jardim Botânico.

