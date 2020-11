Secretaria de transportes realiza pinturas de faixas de pedestres e lombadas em Meriti Divulgação

pinturas de faixas de pedestres e lombadas em alguns bairros do município. Nesta terça-feira (17), os agentes atuaram na Rua da Matriz, uma das principais vias do município, segundo a pasta. A Secretaria Municipal de Transportes de São João de Meriti , em mais uma ação de revitalização da cidade, realizouem alguns bairros do município. Nesta terça-feira (17), os agentes atuaram na Rua da Matriz, uma das, segundo a pasta.

De acordo com a prefeitura, as equipes estão realizando a pintura de lombadas desde a Vila Rosali até o bairro de Coelho da Rocha, para melhorar a segurança no trânsito meritiense e aumentar a qualidade de vida da população.

Na última sexta-feira (13), agentes da pasta estavam trabalhando na instalação de mais faixas de pedestres com fundo vermelho em outra via de grande importância na cidade, a Rua São João Batista, no Centro.

Ainda segundo a prefeitura, diversas outras faixas como estas já foram instaladas na cidade e em outras localidades o serviço será realizado em breve.