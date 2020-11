Novas salas de emergência do Hospital Municipal de Meriti para atendimento à população meritiense Divulgação/PMSJM

Por O Dia

funcionar e receber exclusivamente pacientes graves da covid-19, transferidos da UPA do bairro Jardim Íris, o Hospital Municipal de São João de Meriti, o primeiro da cidade, passará a atender, a partir desta segunda-feira (23), todos os tipos de emergências. O local, que abrigava o antigo Posto de Assistência Médica (PAM), passou por grande reforma e, inaugurando o segundo andar, atenderá grande parte da população meritiense. Inaugurado em maio deste ano, quando começou a, transferidos da UPA do bairro Jardim Íris, o, o primeiro da cidade, passará a atender, a partir desta segunda-feira (23), todos os tipos de emergências. O local, que abrigava o antigo Posto de Assistência Médica (PAM), passou por grande reforma e, inaugurando o segundo andar,

A unidade, que já possuía 30 leitos de UTI (cadastrados no Ministério da Saúde) exclusivos para pacientes da Covid-19, ganhou um segundo andar e poderá receber pessoas com todo tipo de urgência e emergência, sem que elas tenham contato.

O Hospital Municipal de São João de Meriti já possuía 30 leitos de UTI exclusivos para pacientes da Covid-19 Divulgação/PMSJM

O diretor médico do Hospital, Dr. Altair Soares, contou como a unidade vai passar a operar: “No primeiro andar do hospital teremos a sala verde para pacientes sem gravidades e a sala vermelha para os pacientes graves, contando com suporte de ambulâncias. Já no segundo andar teremos as enfermarias exclusivas para os pacientes com covid-19”, disse.

De acordo com a prefeitura, além dos modernos e equipados leitos de UTI, a expansão do Hospital Municipal conta com novos monitores e respiradores, usina de oxigênio, elevador, sala de pronto atendimento, emergência para pacientes graves, sala de sorologia, sala de espera, ar-condicionado e mobiliário novo. Tudo isso funcionará juntamente com o Centro de Imagem e Diagnóstico (CID), com tomógrafo, ressonância magnética, densitometria óssea, ultrassonografia, mamografia de alta resolução e laboratório.

Ainda segundo a pasta, depois de atender e prestar assistência a centenas de pacientes da Covid-19, um terceiro andar está sendo preparado para receber um centro cirúrgico, algo inédito no município.

