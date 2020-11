O Hospital Municipal de São João de Meriti fica na Av. Presidente Lincoln, s/nº - Jardim Meriti e funciona 24h por dia. Divulgação/PMSJM

23/11/2020

novíssima emergência do Hospital Municipal de São João de Meriti - Abdon Gonçalves (antigo PAM), começou a receber seus primeiros pacientes. A unidade, que foi inaugurada em maio deste ano e, devido à pandemia do novo coronavírus, operava exclusivamente para atender os casos graves da doença, agora conta com sistema de classificação de riscos, leitos de emergência, UTI, sala de medicação, ortopedia, sala de gesso e centro de imagem com raio-x, tomografia e ressonância magnética. Nesta segunda-feira (23), a- Abdon Gonçalves (antigo PAM), começou a receber seus primeiros pacientes. A unidade, quee, devido à pandemia do novo coronavírus, operava exclusivamente para atender os casos graves da doença, agora conta com sistema de classificação de riscos, leitos de emergência, UTI, sala de medicação, ortopedia, sala de gesso e centro de imagem com raio-x, tomografia e ressonância magnética.

De acordo com a prefeitura de Meriti, por volta das 9h10, o primeiro paciente não covid chegou ao hospital, uma mulher que estava sendo atendida no Centro de Saúde Aníbal Viriato de Azevedo, no Jardim Íris e precisou ser transferida de ambulância após apresentar um quadro de saúde mais delicado. Na sequência, outros pacientes foram chegando, trazidos tanto pelo Corpo de Bombeiros, quanto pelo SAMU.

Apesar de agora receber também os pacientes não covid, o segundo andar do hospital mantém 30 leitos exclusivos e cadastrados no Ministério da Saúde para pacientes contaminados pelo novo coronavírus. Eles estão sendo mantidos em local isolado, com suporte de respiradores, monitores e até área de isolamento. Centenas de pacientes de covid-19 foram atendidos nos últimos seis meses, segundo a pasta.

Para deixar a unidade ainda mais completa, estão sendo finalizados no terceiro andar dois centros cirúrgicos e o setor de hemodinâmica, com cateterismo e angioplastia, bem como a parte administrativa, o refeitório e um centro de tratamento oncológico no quarto andar.

O Hospital Municipal de São João de Meriti fica na Av. Presidente Lincoln, s/nº - Jardim Meriti e funciona 24h por dia.

