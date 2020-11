Por O Dia

Publicado 23/11/2020 17:09

Neste fim de semana, o morador meritiense sofreu com a forte chuva que caiu no município. A tempestade, que já era esperada, alagou ruas de diversos bairros e complicou a vida de muitos munícipes. Nas redes sociais, pessoas relataram que as ruas estavam com muito lixo acumulado, o que, provavelmente, ocasionou no acumulo de água.