Léo Vieira e Doutor João realizaram grandes caminhadas por Meriti. Reprodução/Montagem

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 21:15

Os candidatos à prefeitura de São João de Meriti, o único município da Baixada Fluminense que terá segundo turno, continuam na divulgação de suas propostas e na esperança de governar por quatro anos o ‘formigueiro das américas’. Nossa página entrou em contato com a assessoria dos prefeitáveis e descobriu o que eles fizeram neste fim de semana. Confira a agenda desta segunda-feira (23):

Léo Vieira, do PSC, promoveu neste fim de semana uma grande caminhada pelo bairro Vilar dos Teles, acompanhado do seu vice, Marcos Muller, e de outros candidatos que apoiam sua chapa no segundo turno, como o deputado estadual Giovani Ratinho, Titinho e Paulinho do Sindicato, formando a aliança do bem para mudar Meriti.

Léo Vieira, do PSC, em caminhada por Vilar dos Teles. Glaucio Burle/Divulgação

O representante do Democratas, Doutor João, andou de manhã pelas ruas do Centro de São João de Meriti. De acordo com o prefeitável, a caminhada foi linda, com muitas demonstrações de apoio e de carinho, porém foi preciso desmentir notícias falsas que circulam na região: “Não vou fazer lockdown e não vou prejudicar o trabalho dos feirantes. O que estamos fazendo nesta caminhada é proteger o município do grupo político que quase destruiu a cidade e quer voltar”, disse.

Doutor João andou de manhã pelas ruas do Centro de São João de Meriti. Divulgação

