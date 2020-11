Léo Vieira e seu vice, Marcos Muller, em vídeo publicado em sua página no Facebook Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 14:43 | Atualizado 24/11/2020 15:12

Léo Vieira registrou ocorrência na 64ª Delegacia de Polícia, acompanhado de seu vice, Marcos Muller, denunciando que sua equipe de campanha vem sofrendo constantes intimidações em determinadas áreas da cidade dominadas pelo tráfico de drogas. No fim da tarde desta segunda-feira (23), o candidato a prefeito de São João de Meriti (RJ),, acompanhado de seu vice, Marcos Muller, denunciando que sua equipe de campanha vem sofrendo constantes

Segundo o registro de ocorrência 064-15180/2020, lavrado às 17:03, traficantes teriam um acordo com Dr. João, atual prefeito e candidato a reeleição, para impedir que o material de campanha de Léo chegue até algumas comunidades do município chefiadas pelo Comando Vermelho.

“Querem nos tirar o direito democrático de fazer campanha e conversar com as pessoas. Agora, a gente vê por que a cidade foi dominada pelo tráfico. Nós não queremos apoio de traficante”, disse Léo Vieira em vídeo publicado em suas redes sociais.

De acordo com a assessoria do candidato do PSC, no material levado até a delegacia, há prints de conversas em redes sociais e até um vídeo no galpão do deputado estadual Valdecy da Saúde, vice de Dr. João, em que bandeiras de Léo Vieira são jogadas no chão e trocadas pelas bandeiras do atual prefeito.

Em vídeo enviado pela assessoria de Léo, bandeiras do candidato são jogadas no chão e trocadas pelas bandeiras do atual prefeito, Dr. João. Reprodução

A 64º Delegacia de Polícia de São João de Meriti está investigando o caso e busca solucionar tais problemas o mais rápido possível.

