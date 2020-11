Delegacia de São João de Meriti - 64ª DP Polícia Civil Reprodução Google Maps

Por O Dia

Na manhã de hoje, 27, o candidato à prefeitura de São João de Meriti, Léo Vieira entregou na 64ª Delegacia de Polícia um pendrive com imagens que mostram, dentro e fora do seu galpão, a movimentação de Ledílson e Thamires na última segunda-feira (23/11), quando o casal alegou ter sido sequestrado por pessoas ligadas ao prefeitável, mantidos em cárcere privado e coagidos a gravar um depoimento contra o atual prefeito, Dr. João.

As imagens, no entanto, mostram que Ledílson e Thamires primeiro se aproximaram a pé da casa de Léo Vieira, sem a presença de qualquer outra pessoa. Em seguida, ainda sozinhos, eles entram no galpão e por lá se movem com liberdade, sem serem importunados por qualquer pessoa. Também deixam o galpão sozinhos.

Publicidade

Questionado sobre a denúncia que recebeu, Léo diz: “Isso foi mais uma farsa do Dr. João, que não mede esforços para se manter no poder. Ele mesmo admitiu que integrantes de sua equipe ajudaram o casal no depoimento. Vamos provar toda essa farsa com essas imagens que estamos entregando e mostrar que a versão dele está completamente distorcida da realidade”, afirmou.

Para nossa equipe, o coordenador de campanha de Léo Vieira, Rodrigo Teixeira contou, com mais detalhes, o que aconteceu no dia:

Publicidade

“Eles entraram sozinhos, a pé, e disseram que eram comissionados da prefeitura, pertenciam à equipe de varrição, e queriam gravar um depoimento porque não recebiam há três meses. Afirmaram que o Dr. João estava fechado com o tráfico e com a milícia, e que por isso gostariam de gravar um vídeo contra ele. O homem deu seu nome completo, uma matrícula de trabalho, e prometeu que levaria outras cinco pessoas para gravar. Mas essas cinco pessoas não apareceram. Ele ficou andando livremente pelo galpão até gravar o vídeo. Depois disso, ele e a mulher saíram a pé”, comentou Rodrigo.

No protocolo entregue à 64ª DP junto com o pendrive, Léo Vieira pleiteia ao delegado responsável pelo caso que o mesmo seja investigado sob a ótica de falsa comunicação de crime e de crime de denunciação caluniosa.

Publicidade

Entenda o caso:

Na noite da última segunda-feira (23), um casal, identificado como Thamires de Almeida e Ledilson Roberto da Silva, procurou, urgentemente, a equipe de campanha do candidato à Prefeitura de São João de Meriti, Dr. João Ferreira Neto (DEM), solicitando ajuda e informando que tinham acabado de ser sequestrados e que o motivo do crime tinha relação com a disputa eleitoral.

Publicidade

Na Delegacia, o casal contou que pouco depois das 12h20 da última segunda-feira (23), dois carros pararam no sinal da Av. Automóvel Clube, no Centro de São João de Meriti, onde Ledilson e sua companheira vendiam balas e os ocupantes mandaram que ambos entrassem em um dos carros. A vítima afirmou que esteve sob a mira de uma arma de fogo durante o trajeto e foram levados até um galpão que continha material de campanha de Léo Vieira.

Ainda segundo o relato, no local, o homem teria sido obrigado a gravar um vídeo, onde fingia ser funcionário da prefeitura insatisfeito e que estaria com o pagamento atrasado porque o atual prefeito do município e candidato a reeleição, Dr. João, estaria usando o valor para pagar traficantes com os quais, supostamente, teria se aliado. A vítima ainda disse que não poderia usar suas redes sociais até março de 2021, por ordem de seus sequestradores.