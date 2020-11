Candidatos do Miss/Mister São João de Meriti 2020 com o Produtor Walber Ribeiro. Mario Sérgio

Por Eric Macedo

Miss e Mister São João de Meriti acontece neste sábado, 28/11, às 16h, no Rio Ville Shopping, em Vilar dos Teles, São João de Meriti. O evento anual, que é conhecido por divulgar e destacar a beleza meritiense em todas as faixas etárias, já vem sendo organizado desde maio, início da pandemia, e terá todo um esquema de cuidado e comprometimento com os participantes e convidados. Idealizado e produzido pelo professor de passarela Walber Ribeiro há 20 anos, o concursoacontece neste sábado, 28/11, às 16h, no Rio Ville Shopping,, São João de Meriti. O evento anual, que é conhecido porem todas as faixas etárias, já vem sendo organizado desde maio, início da pandemia, e terá todo um esquema de cuidado e comprometimento com os participantes e convidados.

Ao todo, 52 participantes foram selecionados e competirão em mais de oito categorias, dividas em: baby, 4 a 6 anos, mini, 7 a 9, mirim, 10 a 13, teen, 14 a 17, moças, 18 a 27, rapazes, 18 a 33, belos e belas, acima de 18, terceira idade, acima de 55 e plus size.

Publicidade

Candidatos do Miss/Mister São João de Meriti 2020 com o Produtor Walber Ribeiro. Mario Sérgio

Na plateia, familiares e amigos dos candidatos acompanharão o evento ao lado dos jurados responsáveis pelas notas que definirão os vencedores de 2020, além de outras premiações distribuídas entre eles.

Publicidade

O produtor do evento, Walber Ribeiro já é um grande conhecido no mundo dos concursos de beleza, não é à toa que há mais de vinte anos ele realiza o evento no município de São João de Meriti. Segundo o professor de passarela, muitos dos novos concorrentes são apresentados por ex-participantes: “Recebo muitas inscrições de familiares, parentes de ex- coroados do Miss/Mister Meriti”.

Candidatos do Miss/Mister São João de Meriti 2020 com o Produtor Walber Ribeiro. Mario Sérgio

Publicidade

"Levar a beleza de Meritiense para outros lugares e estados, é muito gratificante. Torço muito pelos meus alunos e os vencedores deste ano. Na passarela, contamos histórias de vida. Trabalho com todos os públicos e é isso que acho mais interessante, levar para o mundo o que há de mais bonito no cidadão meritiense”, completou Walber.