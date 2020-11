Doutor João chegou ao colégio eleitoral Jardim Escola Glauber Rocha, bairro Jardim Meriti, por volta das 10h Divulgação

Por Eric Macedo

Publicado 29/11/2020 12:39 | Atualizado 29/11/2020 13:31

O candidato à Prefeitura de São João de Meriti e à reeleição, Doutor João chegou ao colégio eleitoral Jardim Escola Glauber Rocha, bairro Jardim Meriti, por volta das 10h para votar, neste segundo turno. O prefeitável estava acompanhado da esposa, D. Olga e dos dois filhos Ludmila e Rodrigo.

Depois de votar, ele conversou com repórteres e apoiadores presentes no local.

“Esse, talvez, tenha sido o voto mais emocionante da minha vida. Votar no meu número, na minha coligação, é votar na esperança, na fé e no trabalho. Eu tenho certeza absoluta que daqui a pouco, ao término do pleito, a vitória será minha, do trabalho e do grupo que mudou a história de São João de Meriti”, disse Dr. João.

PERFIL

Dr. João Ferreira Neto, 69 anos, é médico-cirurgião e obstetra, bacharel em Direito, perito legista licenciado e atual prefeito de São João de Meriti, cargo que ocupa desde janeiro de 2017. Em 2012, concorreu a prefeito pela primeira vez, alcançando quase 100 mil votos, mas sem vitória. Em 2015, assumiu o primeiro mandato como deputado federal, pelo PR, ao ser eleito com 65.624 votos. Em outubro de 2016 foi eleito no primeiro turno, com 115.400 votos. Atualmente ele está no partido Democratas.