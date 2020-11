O candidato à prefeitura de São João de Meriti, Léo Vieira (PSC) Divulgação

Por Eric Macedo

Publicado 29/11/2020 13:00 | Atualizado 29/11/2020 13:32

O candidato à prefeitura de São João de Meriti, Léo Vieira (PSC) votou pela manhã deste domingo, 29, no Colégio Estadual Professor Murilo Braga, no Centro. Mostrando-se extremamente confiante na vitória, o prefeitável destacou todo o apoio que recebeu ao longo da campanha.

“Em todos os bairros e localidades onde estivemos, percebemos que a população de São João de Meriti não aprova o atual governo e entendeu nossa proposta. Vamos investir em saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, principais áreas onde nossa cidade regrediu nos últimos quatros anos. Com a nossa vitória, daremos um choque de gestão no município, governando em parceria com a população”, comentou Léo Vieira.

Candidato do PSC afirmou que, se eleito, seu maior desafio será na área da Saúde Divulgação

Disputando a prefeitura de São João de Meriti pela primeira vez, após campanhas vitoriosas como vereador e deputado estadual, Léo Vieira festejou o fato de sua candidatura ter sido propositiva, sem ataques ao adversário e fake news.

“Nossas propostas foram conhecidas por todos. Na área de saúde, por exemplo, vamos transformar o PAM Meriti em Hospital Geral e fazer a transformação dos postos de saúde em clínicas da família. É fundamental expandir o Programa Médico da Família; requalificar a rede de saúde mental e cuidar da saúde do idoso, tanto com a criação de academias da terceira idade, com todo acompanhamento paliativo, quanto da facilitação de receber os remédios em casa”, finalizou Léo.

PERFIL

O deputado estadual é nascido e criado em São João de Meriti. Candidatou-se pela primeira vez em 2012, para vereador, sendo eleito. Em 2016, se candidatou novamente a vereador da Câmara Municipal de São João de Meriti, conquistando 4.231 votos, sendo o 5º com mais votos. Em 2018, tornou-se deputado estadual e, neste cargo, uma de suas maiores conquistas foi a indicação que trouxe o Projeto Segurança Presente para o município de São João de Meriti, investindo na segurança municipal.