O Democrata Doutor João reeleito em São João de Meriti com 56,83% dos votos Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 17:39

Doutor João Ferreira Neto, após ser reeleito neste domingo (29) com 56.83% votos, contra 43.17% do seu adversário, o deputado estadual Léo Vieira, concedeu entrevista para jornalistas durante a passeata da vitória pelas ruas da cidade. Acompanhado de apoiadores e vereadores de sua coligação, João disse que o cidadão meritiense não vai se arrepender de ter dado uma nova oportunidade para ele e que podem ficar tranquilos pois quem está governando a cidade é o ‘lado do bem’. São João de Meriti - O representante do Democratas,, após serneste domingo (29) com 56.83% votos, contra 43.17% do seu adversário, o deputado estadual Léo Vieira, concedeu entrevista para jornalistas durante a passeata da vitória pelas ruas da cidade. Acompanhado de apoiadores e vereadores de sua coligação, João disse que o cidadão meritiense não vai se arrepender de ter dado uma nova oportunidade para ele e que podem ficar tranquilos pois quem está governando a cidade é o ‘lado do bem’.

Segundo o Doutor, projetos que estavam no papel e que ainda não puderam ser realizados nestes 4 anos de primeiro mandato, sem dúvidas serão colocados em prática nos próximos.

Publicidade

“Temos que terminar a obra do Hospital do morrinho e entregar esta grande promessa do primeiro governo. Entregar o Hospital infantil. Temos projetos de aumentar ainda mais o número de empregos para nossos munícipes. Na educação, melhoramos o índice do IDEB, visto que o deste ano já foi um dos melhores dos últimos anos, mas não podemos parar e continuar a trabalhar”.

Eufórico, o Democrata afirmou que esta disputa foi a mais difícil de sua vida: “Em quatro anos, trabalhamos muito por essa cidade, mesmo tendo pouco recursos. Agora, faremos muito mais. Agradeço a Deus, à minha família e toda população meritiense que escolheu o ‘lado do bem’. Prometo honrar cada voto recebido, retribuindo com muito mais trabalho”, afirmou Dr. João.

Publicidade

Questionado sobre o grande número de denúncias e amaças que aconteceram na campanha deste ano, ele disse: “Sem sobra de dúvidas, esta campanha foi mais complicada que a anterior, visto que foi recheada de fakenews, atentados, distribuição de material de campanha ilegal, entre outras atrocidades. Agora, posso dizer que se ganha uma eleição na urna, voto a voto, com transparência e sem violência”.

Doutor João chegou ao colégio eleitoral Jardim Escola Glauber Rocha, bairro Jardim Meriti, por volta das 10h Divulgação

Publicidade

Dr. João comemorou a vitória de sua reeleição ao lado de familiares e de seu vice-prefeito, Valdecy da Saúde, que, para ele, foi fundamental na guerra eleitoral que foi travada no município.

“Neste momento, precisamos olhar para frente, temos uma pandemia em nosso caminho, temos que cuidar ainda mais da nossa cidade. Acabamos de abrir a emergência do nosso Hospital Municipal e reestruturar todo o serviço do SAMU, dois grandes legados deste meu primeiro governo, e o trabalho não pode parar”, concluiu o prefeito.

Publicidade