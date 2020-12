O local foi totalmente isolado pela Defesa Civil, para evitar riscos. Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 18:29

Na tarde deste domingo (29), a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, através da direção do Hospital de Saracuruna Adão Pereira Nunes, informou, em nota, que a vítima Maria Eduarda Gomes da Silva, 05 anos, que deu entrada na unidade hospitalar no último dia 25, levada pelo GSE/Samu do município de São João de Meriti, teve uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito.

um botijão de gás explodiu dentro da residência. Todos sofreram queimaduras gravíssimas e receberam ajuda do Corpo de Bombeiros do município. A vítima e mais três familiares estavam dormindo em casa, na rua Manuel Cunha, bairro Coelho da Rocha, quando. Todos sofreram queimaduras gravíssimas e receberam ajuda do Corpo de Bombeiros do município.

Publicidade

Após o acidente, A Defesa Civil de São João de Meriti esteve no local e atuou nas buscas de causas e informações sobre o que pode ter provocado a explosão. A equipe do Odia Meriti está aguardando as explicações.

Ainda segundo a nota da unidade hospitalar, o estado de saúde das outras três vítimas é grave:

Publicidade

Jorge Luiz Pereira da Silva, 45 anos, encontra-se em estado grave e estável no momento, respirando por aparelhos, com sedação e medicamentos analgésicos. Segue monitorado pela terapia intensiva.



Jessica Gomes da Silva, 25 anos, encontra-se no CTI 3 respirando por aparelhos, sedada com medicamentos para dor. Seu estado é grave, mas estável.



Jorge Alexandre Gomes da Silva, 08 anos, está com 45% da superfície corpórea queimada. A vítima encontra-se no CTI Pediátrico e respirando em ar ambiente. Seu estado é estável.





Publicidade